Mauritanie: Une grave sécheresse menace la campagne agropastorale

Dans sa loi de finances 2018, le gouvernement mauritanien a sécurisé une enveloppe de plus de 40 milliards d'ouguiyas, soit près de 100 millions d'euros, pour acheter de l'aliment de bétail et le vendre à un prix subventionné. Une mesure que salue Wellad ould Haimdoum, président de la Fédération des éleveurs de Mauritanie.

Ces pluies sont arrivées de façon irrégulière, parfois trop tôt, parfois trop tard et aujourd'hui, la campagne agropastorale est menacée. Le déficit de pâturage a notamment eu un impact très lourd sur le secteur de l'élevage provoquant une transhumance précoce et une forte mortalité animale. Pourtant, le gouvernement a rapidement mis en place un plan d'aide.

