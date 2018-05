Afrique de l'Ouest: Conseil des ministres du G5 Sahel

Ce dernier a laissé entendre que la rencontre de Ouagadougou va fixer un nouveau cap pour le renforcement du dispositif de défense et de sécurité de l'organisation et assurer, par ailleurs, son positionnement stratégique aux échelons national, régional et international.

A l'ouverture des travaux, le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, Jean Claude Bouda, a témoigné sa gratitude à son homologue du Niger et président en exercice du conseil des ministres du G5 Sahel, Kalla Moutari, qui a décidé de la tenue du conseil au Burkina Faso.

Les responsables en charge de la défense de l'espace G5 Sahel ont également adopté le projet du règlement portant création, autorisation, organisation et fonctionnement du centre sahélien d'analyse de menace et d'alerte précoces.

A ce titre, ils se sont engagés à s'acquitter desdites contributions dans les délais requis, afin d'éviter le retard de planification. Les ministres ont pris acte du rapport relatif à la mise en place des troupes du fuseau Centre déjà certifié et basé au Niger. Dans le même ordre d'idées, ils ont instruit les commandants de la force conjointe d'entreprendre la certification des fuseaux Est, basé en Mauritanie, et Ouest basé au Tchad.

Le conseil des ministres du G5 Sahel a accouché de grandes décisions, à l'issue du huis-clos des ministres en charge de la Défense des pays-membres de l'organisation, le dimanche 13 mai 2018 à Ouagadougou. Dans le communiqué conjoint lu par l'expert en défense et sécurité, le général Znagui, les ministres ont, entre autres, adopté la contribution des Etats-membres, le fonctionnement de la force conjointe et le budget de défense du collège du G5 Sahel, pour l'année académique 2018-2019.

