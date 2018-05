Angola: Plus de 6.000 patients atteints de cancer assistés dans le pays

Au cours de la visite guidée, João Lourenço a reçu de la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, et du directeur général local, Fernando Miguel, des explicationssur le fonctionnement et les besoins de l'institution.

L'Institut a une capacité de 80 lits et travaille avec 35 lits, car le traitement post-oncologique est ambulatoire et ne nécessite pas nécessairement une hospitalisation.

À l'occasion, elle a appelé les femmes ayant une vie sexuelle active à effectuer un examen par an, la cytologie vaginale, pour exclure le cancer du col de l'utérus, la mammographie et une fois par mois pour faire l'auto-examen des seins.

En général, le cancer du sein est la tête de la liste des cas les plus fréquents, suivi du col utérin et de la prostate, chez les adultes.

«Nous pensons rapprocher davantage ces services aux citoyens avec l'installation de centres régionaux à Malanje, Cabinda, Huambo et Huila, de manière à décentraliser l'assistance et à correspondre à la demande», a informé le directeur, considérant comme condition de l'expansion, le manque de ressources.

Il a dit que l'hôpital avait besoin de plus de machines pour la chimiothérapie, des ressources humaines, technologiques et financières, pour répondre à la demande, à un moment où une moyenne d'un décès est notifiée quotidiennement.

