Angola: La salle des urgences de l'hôpital David Bernardino appelle à un renouvellement urgent

Elle espère que le Président de la République, João Lourenço, aidera à résoudre le problème de la systématisation des services de santé. "Nous devons mieux systématiser les unités de santé et cela est possible dans la province de Luanda".

La directrice clinique de l'unité tertiaire, Margarida Correia, est consciente du fait que, en termes de biosécurité et d'éthique, ce n'est pas bien un lit accueillir trois patients atteints de pathologies différentes, "mais nous sommes obligés de le faire parce que nous ne pouvons pas envoyer quelqu'un et c'est pourquoi il y a cette surpopulation".

La salle des urgences, qui compte plus de 100 lits, a maintenant un ratio d'une infirmier pour 16 patients, et les principales pathologies sont le paludisme, les maladies respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, la malnutrition sévère et l'infection du nouveau-né.

