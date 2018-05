Sénégal: Buteurs africains - Des Sénégalais en forme en Turquie

Mais le plus en vue de tous les Sénégalais aura été Mbaye Diagne, auteur d'un triplé avec Kasimpasa contre Genclerbirligi (3-1). Malgré une position de hors-jeu initiale et un gros cafouillage, le « Lion de la Téranga » a ouvert le score avant de doubler la mise à bout portant. Il a conclu l'affaire avec un penalty. Entre temps, le Néerlando-Ghanéen Elvis Manu a sauvé l'honneur pour les visiteurs.

Duel sénégalais remporté 3-1 par le Trabzonspor de Dame Ndoye sur la pelouse du Bursaspor de Moussa Sow. Le premier a taclé un ballon au second poteau tandis que le second a scoré d'une déviation de la tête.

Servi en retrait dès la 1ère minute face à Malatyaspor, le Marocain Younès Belhanda a ouvert son pied, le score et la voie à un nouveau titre de champion de Turquie pour Galatasaray. Vainqueurs 2-0, les Stambouliotes comptent en effet trois points d'avance sur leurs voisins et rivaux d'Istanbul BB, à une journée de la fin de saison.

Malgré les 13e et 14e buts du Marocain Zakaria Labyad pour le FC Utrecht - un coup de tête et un coup franc - c'est Heerenveen qui a gagné 4-3.

Crotone n'est pas très loin non plus de la relégation, suite à son nul 2-2 contre la Lazio Rome. Le Nigérian Simeon Nwankwo a pourtant marqué de la tête pour les locaux.

Le Sud-Africain Lebo Mothiba a aussi joué les sauveurs. Son doublé avec le LOSC - une tête décroisée et une reprise au second poteau - face à Dijon (2-1) permet aux Lillois de rester en L1, si toutefois ils ne sont pas rétrogradés pour des raisons financières.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.