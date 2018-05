Burkina Faso: Victimes de l'insurrection et du putsch manqué - Dix blessés sont passés au bloc

Cela ne veut pas dire que l'on ne va pas s'occuper des autres blessés», a-t-il pris soin d'ajouter, avant de préciser qu'il y a eu 280 blessés répertoriés pendant l'insurrection et 150 pendant le putsch manqué. Il sied de rappeler que c'est le HCRUN qui prend en charge les opérations. D'ores et déjà, David Ouoba a estimé que les dépenses tournent autour de la quarantaine de millions.

Parmi ceux qui seront évacués, figure Issouf Nacanabo (artiste-musicien), victime de l'insurrection populaire, qui avait reçu trois balles à différents endroits du corps (coude gauche, flanc gauche et main droite). «Nous souffrons beaucoup pour nous adapter. Ceux qui ont eu un handicap à la naissance valent mieux que nous, eux, ils ont eu le temps de s'adapter. Chez nous, on devient handicapé à l'âge adulte».

Sur une liste de 24 personnes choisies parmi les cas les plus urgents, dix sont en effet entrées au bloc opératoire et tout s'est bien passé, si l'on se fie aux différents témoignages recueillis, hier dimanche à la clinique du Bois, de ces patients venus pour leur premier pansement. Les autres dont l'état relève de la psychologie, de la neurologie ou de l'évacuation, attendent d'être pris en charge prochainement.

Salam Nikiéma, meunier est, pour sa part, une victime de l'insurrection. Dans la panique générale, le 30 octobre 2014, après avoir connu le même sort que Patrice c'est-à-dire en tombant de sa moto sur l'avenue Charles-de-Gaulle, il s'est évanoui. A son réveil, plus de moto. Elle a disparu ! « J'ai dépensé tout ce que j'avais pour me soigner. J'ai même vendu mon terrain non-loti », se rappelle-t-il avec tristesse.

Après leurs opérations chirurgicales les 5 et 6 mai derniers au centre médical Schiffra, dix patients victimes de l'insurrection populaire et du putsch manqué ont été référés à la clinique du Bois hier dimanche 13 mai 2018 pour leur premier pansement. Cette initiative a été rendue possible grâce à l'action du Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, le HCRUN.

