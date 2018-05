Angola: Le pays et le Nigeria renforcent leurs relations dans le domaine de la défense

Luanda — Une délégation du Collège du Cours de défense nationale du Nigeria est attendue lundi pour une visite de sept jours afin de renforcer les relations bilatérales dans le domaine de la défense.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, le groupe nigérian devrait participer à diverses conférences mettant en lumière les thèmes « L'histoire et la géographie de l'Angola, Traditions et culture du peuple angolais», « L'exploration des hydrocarbures pour le développement de l'Angola "ainsi que" L'organisation et le fonctionnement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées angolaises (FAA) ", dans l'amphithéâtre de l'état-major général des FAA, dans la capitale angolaise.

Le programme prévoit également des conférences sur "Le programme économique et social de l'Exécutif angolais dans le cadre des mesures du nouveau gouvernement pour surmonter la crise et relancer le pays à de nouveaux défis" et "La politique étrangère de l'Exécutif angolais, liens et relations avec le Nigeria".

La délégation nigériane devrait visiter la raffinerie de Luanda, le musée d'histoire militaire, l'Ecole Supérieure de Guerre, le mémorial Dr. Agostinho Neto, le musée d'anthropologie, la centralité de Kilamba et le projet Quiminha.

La caravane tiendra également une réunion avec les députés de la Commission de Défense, Sécurité et Ordre Intérieur de l'Assemblée Nationale.