Sénégal: La nouvelle compagnie aérienne sénégalaise Air Sénégal entre en service

Faisant suite à deux échecs retentissants, ceux d'air Sénégal International en 2009 et de Sénégal Airlines en 2016, la nouvelle compagnie Air Sénégal entend bien profiter cette fois du développement du transport aérien dans le pays qui devrait passer de deux millions de passagers actuellement à 3 millions en 2023 et 10 millions en 2035. Pour l'instant détenue à 100% par l'Etat sénégalais la compagnie est appelée à ouvrir son capital à des investisseurs privés.

Ce lundi 14 mai ouvre la première ligne de la nouvelle compagnie Air Sénégal entre Dakar et Ziguinchor en Casamance. Mais les ambitions de la nouvelle compagnie aérienne publique sénégalaise sont bien plus vastes, Air Sénégal prévoit de lancer à l'avenir des vols régionaux et intercontinentaux.

