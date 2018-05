Egypte: Un enfant de quatre ans devant la justice

Côté islamistes, on trouve inadmissible qu'un garçon embrasse une fillette, même sur la joue. Certains s'en prennent même au gouvernement qui permet l'existence de jardins d'enfants mixtes. Un internaute conclut ironiquement que l'affaire de Mohamad et Mirna pourrait un jour inspirer une nouvelle version, à l'égyptienne, de Romeo et Juliette.

Il y a toutefois des internautes qui défendent le système. Il s'agit de partisans inconditionnels du pouvoir ou d'islamistes. Pour les premiers, la police, le parquet et le tribunal n'ont fait que leur devoir conformément à la loi et que s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est le père de la fillette.

Ils étaient, dans leur majorité, partagés entre incrédulité et consternation d'autant plus que la loi sur l'enfance de 2014 stipule qu'un enfant ne peut pas être traduit en justice avant l'âge de 7 ans.

Encore une fois, ce sont les réseaux sociaux égyptiens qui ont révélé l'affaire et ont ainsi coiffé les médias classiques. Les premiers tweets et publications Facebook parlaient d'accusation de harcèlement sexuel.

