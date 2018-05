Gabon: POG - Le Projet IDYANJA en faveur des jeunes de l'Ogooué-Maritime

C'est sous le parrainage du Membre du Comité Permanent du Bureau politique du Parti Démocratique Gabonais, Jean Fidèle OTANDAULT,que l'équipe technique du projet IDYANJA a organisé, le samedi 11 mai 2018, au siège dudit projet à Port-Gentil, la première édition de l'IDYANJA BUSINESS MASTER CLASS DAY" (IBMD).

Il s'agit d'un programme d'auto-évaluation centré sur la formation en leadership transformationnel conçu pour fournir aux bénéficiaires un accompagnement de proximité.

La rencontre a permis de faire un briefing général de la première phase avant le lancement de la phase 2 du projet piloté par l'ONG Malachie. « Cette étape intervient après plusieurs autres notamment la formation, la remise de matériel et des fonds de roulement aux premiers bénéficiaires. Nous souhaitons donc avoir le feed-back de ces différentes activités afin de mieux peaufiner notre stratégie d'accompagnement des différents bénéficiaires » a précisé Jerry BIBANG, l'un des coordonnateurs du projet IDYANJA. « L'objectif est d'écouter les uns et les autres afin qu'ils nous partagent leurs expériences, leurs difficultés et surtout leurs succès. Cette rencontre s'inscrit également dans la stratégie d'accompagnement de proximité mis en œuvre par le ministre d'Etat, Jean Fidèle OTANDAULT, initiateur de ce projet » a- t-il poursuivi.

Au cours de cet échange qui se voulait être un bilan à mi-parcours, les participants ont saisi l'occasion pour exprimer leurs difficultés qui se résument essentiellement aux procédures administratives pour la légalisation de leurs activités génératrices de revenus afin de sortir du secteur informel et de booster leur business. « Mon entreprise est limité. Je n'arrive pas à avoir des marchés avec l'administration publique ou les grandes entreprises parce que je n'ai pas d'agrément. Et pourtant, j'ai suffisamment du matériel » a expliqué Junior, responsable d'une entreprise d'entretien d'espace vert.

En réponse à ces préoccupations ,un des responsables du projet a répondu q'un « un partenariat entre l'ONG Malachie et l'Agence Nationale de Promotion et d'Investissement (ANPI) est en cours d'élaboration. Ce partenariat permettra certaines facilités dans la légalisation des structures des bénéficiaires d'IDYANJA » .

En marge du briefing, les participants ont également bénéficié de conseils pratiques sur le leadership transformationnel de la part de Pépécy Ogouliguende. La Présidente de l'Ong Malachie a insisté sur les règles et principes de succès, notamment l'environnement, les croyances culturelles à éviter, les habitudes à changer et surtout les attitudes positives à développer. Ces conseils ont été suivis d'une projection de vidéos de motivation qui n'ont pas laissé les participants indifférents. « À chaque fois que nous venons ici, nous ressortons toujours avec quelque chose de plus. Aujourd'hui, j'ai appris que je dois éviter certaines amies qui ne participent pas à mon évolution, à mon succès. C'est un peu dur mais c'est important pour ma réussite » nous a confié l'une des participantes.

A toute fin utile, le projet IDYANJA est un projet initié par les Membres du Bureau Politique du PDG de l'Ogooué Maritime, représentés par Jean Fidèle Otandault. Il vise à lutter contre le chômage et à autonomiser économiquement les jeunes de l'Ogooué Maritime à travers la création des activités génératrices de revenus.