Gabon: Bruxelles/Belgique - Les Gabonais au 81è Congrès de l'Association internationale de la presse sportive.

L'association gabonaise de la presse sportive indépendante prend part depuis ce 08 Mai au 81e Congrès de l'association internationale de la presse sportive à Bruxelles en Belgique. La délégation gabonaise, composée des délégués Rodrigue Bekale Mezui, président de L'AGPSI et du Conseiller stratégique Gerauds Wilfried Obangome.

Ils ont usé de leurs fonds propres pour aller représenter leur pays à ce meeting international réunissant la quasi-totalité des journalistes sportifs du monde. Une belle illustration du « Fais quelque chose pour ton pays au lieu d'attendre qu'il fasse quelque chose pour toi ». Pourtant, selon les informations qui nous sont parvenues d'un conseiller du ministère des Sports qui a requis l'anonymat, le bureau directeur de L'AGPSI a officiellement saisi les autorités gabonaises. Tant celles du ministère des Sports que celles du ministère de la communication et même la Présidence de la République. Mais aucune de ses entités n'a aidé la délégation gabonaise. Mais le président de L'AGPSI relativise. « L'important pour nous est d'y être et représenter notre pays au plus haut niveau. Peut-être qu'en voyant notre détermination nos autorités nous aideront prochainement. Nous sommes à ce congrès pour indiquer à nos pairs que le Gabon ne sera plus absent dans ce genre de meeting. Être ici est un enjeu très important parce que cela nous permet d'affirmer la volonté du Gabon d'être une nation de Sports", a déclaré Rodrigue Bekale Mezui joint par Whatsapp.

Fondée en 1924 et basée à Lausanne, en Suisse, l'Association internationale de la presse sportive, est une organisation internationale représentant les intérêts de la presse sportive. L'AIPS regroupe des associations nationales de journalistes sportifs qui se réunissent de façon fréquente. Il est important de noter que chaque association membre est autonome et indépendante. Pour le président Afrique de l'AIPS, la dynamique entretenue par les délégués du continent donne une expression positive des 54 pays ; « Notre vision est de promouvoir les liens étroits entre nos associations membres et des organisations sportives du continent et de coordonner et protéger les intérêts éthiques et professionnels de nos membres et associations » soutient Mitchell Obi, Vice-Président AIPS et Président AIPS Afrique.

Le comité exécutif de l'AIPS organisera en janvier 2019, les Awards de la presse (toutes les spécialités). Le prix spécial st évalué à 8000 dollars. Le deuxième recevra 3000 dollars et le troisième quant à lui, aura 2000 dollars. Les souscriptions sont indiquées sur le site www.aipsawards.com. Elles se feront pendant la période du 1er juillet au 17 septembre 2018.

Actuellement, l'AIPS Afrique compte au moins 2000 journalistes parmi ses nations membres dont les reporters, écrivains, photographes, commentateurs et des rédacteurs de presse écrite, électronique, la radio et la télévision.