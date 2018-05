Gabon: OGOOUE-IVINDO - Chantal MEBALEY vient au secours du Centre médical d'Ovan

La Secrétaire générale adjointe du PDG en charge des femmes, accompagnée des membres du bureau national, s'est rendue ce week-end dernier dans la commune d'Ovan.

Elle a doté le personnel du Centre médical de cette localité, d'un appareil pouvant leur permettre de faire des examens et les diagnostics sur place avec un split et plusieurs moustiquaires imprégnées. Une visite des groupes sociaux culturels du département et deux coopératives était aussi au rendez-vous.

Soucieuse de la santé des populations et de leur bien-être, Chantal Mebaley, la SGA du PDG en charge des femmes, vient de doter au personnel du Centre médical d'Ovan, d'un appareil d'une valeur de cinq millions de francs CFA (50000000 f CFA). Cet appareil à usage médical, permettra désormais de bien diagnostiquer les patients et de faire des examens de sang sur place sans plus avoir besoin de se déplacer pour Makokou.

Pour le responsable du Centre médical, Dr Andeme Gladys, « c'est un appareil qui vient à point nommé pour les populations d'Ovan. Il permettra au personnel du centre médical de pouvoir poser facilement les diagnostiques et d'améliorer la prise en charge des patients ».

Madame la SGA a profité de cette journée, en rendant visite aux groupes sociaux culturels du département de la Mvoung, à savoir Ayina, Assok Missolo, Ngouekouela, et deux coopératives dirigées spécialement par les femmes, initiées dans Le programme graine Akamayong, et Bia Bea.

Une visite qui a permis au SGA du PDG en charge des femmes d'expliquer à ces dernières, ses nouvelles fonctions aujourd'hui et galvaniser à nouveaux les troupes pour les prochaines échéances électorales et à soutenir, toujours la politique du chef de l'Etat.