Sénégal: Réélection de Macky Sall - Le réseau des "Amis de Lamine Sow" veut faire de Podor "un des plus grands contributeurs"

Le réseau des "Amis de Lamine Sow" se veut "une dynamique résolument engagée dans la voie du progrès et partage le profond désir de donner au département de Podor toutes les chances de succès dans l'action politique, économique (... .) en mettant ensemble les énergies et les initiatives de ses membres au service de la réélection de Macky Sall (... .)".

Selon lui, "le 24 février prochain, les Sénégalais feront face à deux possibilités : retourner en arrière ou aller de l'avant et poursuivre la voie du redressement courageux et responsable que nous suivons depuis 2012 (... )".

Mamadou Lamine Sow a assuré que "dans les jours à venir", ils descendront sur le terrain "pour convaincre et sensibiliser les citoyens sur les véritables enjeux du scrutin du 24 février, le parrainage du candidat Macky Sall pour autant de signatures nécessaires, sur le retrait des cartes d'électeurs, etc".

"Ce réseau regroupe en son sein de vaillants paysans, éleveurs, artisans, commerçants, intellectuels, élèves, étudiants, cadres... .., etc, ressortissants du département de Podor, de l'arrondissement de Saldé et de la commune de Bokké Dialloubé établis au Sénégal et hors de nos frontières", a expliqué M. Sow lors d'une conférence publique axée sur "l'impérieuse nécessité de réélire le président Macky Sall, le 24 février 2019 au premier tour".

