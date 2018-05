Cameroun: Droits de l'Homme - La CNDHL étend son spectre à l'Extrême-Nord

A cause de lutte que mène depuis quatre ans l'Armée camerounaise contre Boko Haram, la région de l'Extrême-Nord, focalise l'attention de toutes les organisations tant nationales qu'internationales, d'observation des droits de l'Homme.

C'est ainsi qu'accompagné de Chemuta Divine Banda le président de la Cndhl, que Midjiyawa Bakari le gouverneur de céans, a présidé la cérémonie d'ouverture officielle de l'antenne Cndhl de la région de l'Extrême-Nord.

Se voulant plus proche des populations, l'antenne régionale Extrême-Nord de la Cndhl, devrait contribuer à l'amélioration et à la promotion de la protection des droits de l'Homme dans cette partie du pays. Il s'agira concrètement apprend-on, de visites plus régulières dans les prisons et autres lieux de détention, la facilitation et l'observation du monitoring sur la situation des droits de l'Homme. L'extension de la Cndhl travaillera aussi à la sensibilisation des populations sur leurs droits fondamentaux, le dialogue régional et la concertation avec les organismes de la société civile sur les questions ressortissant au sujet.

Signalons que l'antenne régionale Cndhl de Maroua, a pour chef, le député Zondol Hersesse, membre de la Commission, lequel n'est pas un novice dans le domaine ; ayant été à la tête de l'antenne du Nord entre 2011 et 2014. Chargé de la coordination quotidienne de l'antenne, Malloum Boukar qui occupe le poste de secrétaire régional, pourra compter sur le personnel d'appui dont il dispose.

Et Chemuta Divine Banda de préciser qu'« il est nécessaire de protéger et de promouvoir ces droits partout dans notre pays. Dès lors, l'ouverture de cette antenne s'inscrit dans la politique de décentralisation mise en œuvre par la Cndhl dans ses efforts pour se rapprocher des populations de la région ».

Vivement qu'avec l'ouverture de l'antenne Cndhl de Maroua, que soient promus droits de l'Homme et libertés dans la région de l'Extrême - Nord.