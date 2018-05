Afrique de l'Ouest: Opérationnalisation de la force du G5 Sahel - Le nerf de la guerre fait toujours défaut

Les deux autres composantes seront certifiées très bientôt et les opérations vont commencer. Nous nous sommes réjouis du succès de l'installation de cette force et de la volonté de chacun de nos Etats, de mettre en œuvre cette force pour la sécurisation de l'espace dans lequel elle sera déployée ».

Ont pris part à la rencontre, Jean Claude Bouda, ministre de la défense et des anciens combattants du Burkina Faso, Tiéma Coulibaly, ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, Mamadou Batia Diallo, ministre de la Défense nationale de la République islamique de Mauritanie, le Général de corps d'armée, Ibrahim Seid Mahamat, représentant le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre de la République du Tchad et Mamane Sambo Sidikou, Secrétaire permanent du G5 Sahel.

Aussi, Les ministres ont adopté le projet de règlement portant création, organisation et fonctionnement du Centre Sahélien d'analyse de menace et d'alerte précoce.

Les deux autres composantes de la force sont disponibles et attendent d'être certifiées pour des déploiements futurs. En tout état de cause, le président du Conseil des ministres en charge de la défense du G5 Sahel s'est dit « très satisfait de l'état d'opérationnalisation de cette force ».

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.