Madagascar: Musique classique - A la découverte des compositions malgaches

À savoir que la musique classique gagne du terrain à Madagascar actuellement. Tout comme dans le jazz, l'engouement des jeunes pour la discipline commence sérieusement à élargir le public et les pratiquants. Si l'on se réfère aux spectateurs et aux chanteurs présents dans la paroisse, la jeunesse devient une marque de développement de la musique classique malagasy.

Accompagné par les jeunes de l'Orchestre Orphelinat Saint Paul, 14 titres ont été interprétés magnifiquement sous la direction de Solomon Ratianarinaivo. Animé par la passion en commun pour la musique, l'orchestre s'attaque à l'ouverture de la Passion selon Saint Matthieu. Mettant en avant la symphonie une bonne quinzaine d'enfants jouent en harmonie cette composition du Docteur Razafintsambaina. En second lieu, place au Magnificat intitulé « Ny foko Manakalaza ny Tompo » où violoncelle, violon et viola s'accordent avec une bonne trentaine de voix. Résonnent alors les instruments à cordes agrémentés par le piano. Entre autres, la seconde partie a privilégié les solos, duos et trios sur « Jesoa tao Getsemane», « Ely Ely lama sabkatany » qui ont montré une bonne partie de la magnificence de la composition malgache de musique classique.

