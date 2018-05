Madagascar: Polibrèves - Une semaine riche en conférences !

Le Centre Social Arrupe Faravohitra organise les jeudi, vendredi et samedi des journées sociales qui seront riches en conférences et conférence-débats axées généralement sur le thème « Eglise et Etat ». Le jeudi 17 mai, une conférence est prévue à 10 h 15 et ce sera autour du thème « Les caractéristiques de l'Apostolat social et écologique ». A à 10 h 45, la première conférence-débat se focalisera sur le thème « Eglise et Etat : historique » et à 14 h, « Citoyenneté : apports de l'Eglise à l'édification de bons citoyens : échec ou succès ? ».

*Le vendredi 18 mai, toujours dans ce cadre, la troisième conférence-débat mettra en exergue un sujet d'actualité intéressante. En effet, à 8 h 30, les panelistes vont animer la salle à travers le thème « Eglise et Etat : garants de la crédibilité des élections ». A 14 h, après la projection du film « Gisa Mainty 2 », un débat axé sur le thème « Un candidat fiable pourrait-il émerger de l'Eglise ? » sera mis sur la table. Les journées sociales seront clôturées par la synthèse de la première journée et aussi par des recommandations.

*Dans le cadre de la célébration du 135e anniversaire des relations bilatérales entre Madagascar et l'Allemagne, une conférence axée sur le thème « Le rôle de Madagascar dans la nouvelle géopolitique du XXIe siècle » est organisée demain à 13h30 à Anosy, au ministère des Affaires Etrangères (MAE). La conférence sera animée par le ministre des Affaires Etrangères, Henry Rabary-Njaka, l'essayiste et historien de Madagascar, Patrick Rajoelina, le directeur de l'Observatoire de l'Institut d'Etudes Politiques de Madagascar, Hugues Rajaonson, et le chroniqueur du quotidien L'Express de Madagascar, Vanf. L'organisation de cette conférence a été concoctée avec l'IEP.

*Toujours dans ce cadre de la célébration du 135e anniversaire des relations germano-malagasy, une autre conférence aura lieu demain mardi toujours au MAE Anosy mais à 15 h. Cette fois, il sera question de débattre autour du thème « Quel rôle pour le Parlement dans la politique étrangère ? ». Cette conférence sera animée par la représentante du Bundestag allemand, Stefanie Rothenberger, le professeur Juvence Ramasy, et deux parlementaires Malgaches.