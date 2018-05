Algérie: Un "Voyage en Algérie" proposé à Paris par Good Planet au château Lonchamp

La Fondation Good Planet propose samedi et dimanche un "Voyage en Algérie" dans le château situé au domaine Longchamp (Paris), une manifestation à travers laquelle la Fondation Good Planet veut initier les visiteurs à la vie algérienne de tous les jours dans toutes ses dimensions.

Ces deux journées exclusives, auxquelles l'ambassade d'Algérie en France s'est associée, "se veut une réponse au formidable accueil qu'a réservé le peuple algérien à Yann Arthus-Bertrand lors du tournage du film 'L'Algérie vue du ciel'".

Le coup d'envoi de cette invitation au voyage, co-organisée avec l'association "Au fil des cultures", a été donné samedi après-midi par le président de la Fondation Good Planet, Yann Arthus-Bertrand, et l'ambassadeur d'Algérie en France et auprès de l'Unesco, Abdelkader Mesdoua, devant un public nombreux, composé de membres de la communauté algérienne et de citoyens français venus participer à ce voyage, au rythme de la Zorna.

L'Algérie, qui avait ébloui Yann Arthus-Bertrand (coréalisateur) et président de la fondation, est présente, dans cette imposante bâtisse du XIXe siècle, à travers sa culture, son artisanat, son art culinaire et ses sublimes paysages et reliefs.

"Voyage en Algérie" sera l'occasion de projeter en boucle le documentaire "L'Algérie vue du ciel", réalisé en 2015 par Yann Arthus-Bertrand t Yazid Tizi, qui livre une "vision intimiste" d'un pays et de sa population apparaissant dans toute sa diversité et son unicité.

Un autre documentaire sur la vie de l'Emir Abdelkader est projeté aux visiteurs qui découvriront aussi des documentaires à l'occasion de la Journée internationale du "Vivre ensemble", décrétée par les Nations unies suite à une proposition de l'Algérie.

C'est également un week-end très festif et récréatif pour présenter la diversité culturelle de l'Algérie, à travers des ateliers de poterie, de broderie, de danse algérienne, de calligraphie, de contes et de gastronomie.

Un autre atelier dédié à la création d'instruments de musique algériens assemblés avec différentes pièces de récupération que le visiteur découvrira en même temps que les symboles berbères, à travers lesquels Magda Hadjimi les invite à connaître cette riche culture, souvent méconnue.

Cette même artiste fera découvrir aux visiteurs les merveilleuses potentialités de l'argile travaillé dans la plus pure tradition algérienne.

En matière d'animation, le programme prévoit un moment joyeux faisant valoir la danse algérienne dans ses multiples facettes : algérois, chaoui, kabyle, tlemcénien, et un concert du chanteur chaâbi Yahia Bouchala.

La Fondation Good Planet, créée en 2005, reconnue d'utilité publique, a pour objectifs de "placer l'écologie et l'humanisme au cœur des consciences et de susciter l'envie d'agir concrètement pour la terre et ses habitants", selon ses promoteurs.