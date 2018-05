Algérie: Filière de lait - Producteurs et distributeurs doivent respecter les cahiers de charges pour assurer la disponibilité du lait

Ouargla — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a mis l'accent, dimanche à Ouargla, sur l'impératif respect, par les producteurs et distributeurs de lait, des cahiers de charges pour assurer la disponibilité de ce produit alimentaire de première nécessité dans les marchés.

"Il appartient aux producteurs et distributeurs de lait de respecter les cahiers de charges pour garantir la disponibilité en de ce produit de large consommation dans les marchés", a affirmé M. Bouazghi, en marge de l'inauguration d'une laiterie au chef lieu de la wilaya de Ouargla dans le cadre de la seconde et ultime journée de sa tournée de travail dans la région.

Jugeant les quantités de lait produites par les laiteries publiques ou privées "suffisantes", le ministre a, à ce titre, mis en avant l'importance de ce projet en matière d'approvisionnement de la région de Ouargla en lait subventionné et produits laitiers, et en terme de création d'emplois.

Relevant la nécessité de développer le produit agricole en vue de le hisser au niveau compétitif des marchés extérieurs, le ministre a mis en valeur les démarches de l'Etat par rapport à ses perspectives.

Il a ajouté que les efforts se poursuivent par la coordination avec l'ensemble des acteurs, secteurs de l'industrie et du commerce notamment, pour mobiliser les moyens nécessaires dans l'optique de promouvoir l'exportation et l'inclure au titre de la chaine intégrée, production, transformation et stockage.

La nouvelle laiterie de Ouargla, qui offre une capacité de production de 90.000 litres/jour, du L'ben (lait fermenté) et du Cherbet (jus de citron), devra contribuer au développement de la filière de lait et l'encouragement des éleveurs et collecteurs locaux, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle.

Dans la commune de Hassi Benabdallah, M. Bouazghi a inspecté une ferme aquacole d'élevage de la crevette d'eau douce (gammare), fruit d'une coopération Algéro-Sud-coréenne, ainsi qu'une exploitation agricole, vaste de 8 ha extensibles et peuplée de 1.200 palmiers, en plus de 22 serres pour la plasticulture.

Sur site, le premier responsable du secteur a procédé à une action d'ensemencement, au titre du développement de l'aquaculture intégrée aux activités agricoles, d'un lot de 100 alevins de l'espèce Tilapia du Nil. Il s'est félicité des efforts déployés par la wilaya pour le développement de l'investissement agricole, notamment en matière de développement des segments culturaux stratégiques et l'aquaculture.

Poursuivant sa tournée dans la région, le ministre de l'Agriculture a pris connaissance de la ferme oléicole, soutenue techniquement par des experts espagnols, et constitue, en sus d'une huilerie moderne, un des modèles réussis dans cette filière dans la wilaya.

Le propriétaire de cette ferme, riche en effectif de près de 100.000 oliviers de différents espèces locaux et importés, table à terme sur l'exportation de l'huile d'olives vers divers marchés.

Dans la même commune, M. Bouazgui a inspecté une unité avicole, poules pondeuses et de chair, qui sera consolidée, selon son responsable, d'un abattoir de volailles et d'une minoterie de blé tendre.

Dans la commune de N'goussa, à plus de 20 Km au nord de Ouargla, le ministre a visité une exploitation agricole vaste de 480 hectares, dont une surface de 300 ha consacrée à la céréaliculture, 80 ha à la culture de la pomme de terre et autant d'autres à la phoeniciculture, 20 ha à la culture maraichère, en plus de 20 étables d'élevage bovin laitier avec un cheptel de 500 têtes.

Sur site, M. Bouazghi a reçu des explications sur le programme de développement de la céréaliculture dans le sud du pays, qui table sur la diversification des espèces variétés céréalières et l'amélioration du rendement.

Les expériences, menées sous la supervision de l'Institut technique des grandes cultures, ont ciblé quatorze (14) espèces de céréales dans la wilaya déléguée d'El-Ménéa (Ghardaïa).

Le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, a clôturé sa tournée dans la wilaya de Ouargla par la visite du complexe aquacole "les Dunes" versé dans la production des espèces de poisson d'eau douce, dont le poisson chat et le Tilapia du Nil.