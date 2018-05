Algérie: Lancement d'une campagne nationale contre les intoxications alimentaires

Contribueront aussi à cette campagne, les institutions et organismes concernés (Gendarmerie nationale, Sureté nationale, Protection civile, etc.), les Scouts musulmans algériens (SMA), les associations professionnelles, la commission de régulation de l'électricité et du gaz, la presse et les opérateurs de téléphonie mobile.

Ainsi, cette campagne impliquera les départements ministériels, notamment ceux chargés de l'Intérieur, des Affaires religieuses, de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieure, de la Formation professionnelle, de la Poste et des télécommunications, de l'Agriculture, de la Communication et de la Santé.

Plusieurs activités seront organisées dans le cadre de cette campagne qui s'étalera sur le long de la saison estivale. Il s'agit de l'organisation de séminaires, d'expositions, de journées portes ouvertes ainsi que l'animation d'émissions de sensibilisation à travers les chaines radiophoniques et télévisées et la transmission de messages SMS de sensibilisation.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.