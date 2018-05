Algérie: Le ministère de l'Education et les syndicats du secteur travaillent ensemble et pas seulement durant les périodes de grève

D'autre part, la ministre a inauguré le nouveau centre de tri, de valorisation et de recyclage des déchets, sis à El-Hamri, dans lequel un espace pédagogique a été mis en place pour les élèves où des activités de sensibilisation sur le tri sélectif et la protection de l'environnement sont au programme.

Il s'agit de l'inauguration d'une école primaire à la cité 2.500 logements AADL1, et la pose de la première pierre des chantiers d'un CEM et d'un lycée, ainsi que deux groupes scolaires dans la localité d'El Mohgoun, relevant de la daïra d'Arzew.

ORAN- Le ministère de l'Education nationale et l'essentiel des syndicats du secteur activant sur le terrain et avec lesquels des accords ont été signés, "travaillent constamment ensemble et pas seulement durant les périodes de grève", a affirmé, dimanche à Oran, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit.

