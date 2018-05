Togo: Nathaniel Olympio - "Nous ne voulons pas remplacer un dictateur par un autre dictateur, mais plutôt la fin de ce régime"

Pour parvenir à cette fin, Nathaniel Olympio compte trouver ensemble avec ses pairs, "les moyens d'accentuer la pression à l'intérieur et celle diplomatique et de la diaspora à l'extérieur", pour arrachrr une transition à conduire par l'opposition. Il en appelle d'ailleurs "toutes les composantes à fédérer leurs énergies autour d'un même idéal".

Le membre de la C14 avertit au passage et face à la violence exercée sur les populations de ce que "le régime pousse les extrémistes à prendre les armes" et à user de cette violence dont ils sont victimes comme justificatifs de leur forfaiture.

Alors que le dialogue politique semble être dans l'impasse et que la crise politique s'enlise, et enfin que trois des manifestations projetées depuiiis février 2018 aient été avortées, l'opposition togolaise croit toujours en ses chances de faire partir le régime de Faure Gnassingbé.

