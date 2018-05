Madagascar: Beach soccer - Toamasina rafle la mise

Si Ramtane Lamamra de l'Union africaine, Abdoulay Bathily des nations Unies et Koen Vervaeke de l'Union… Plus »

Fort du succès de ce festival qui faisait à celui organisé à Manakara, les organisateurs vont partir pour Nosy Be puis plus tard pour Toamasina. Le tout au grand bonheur de la commission beach soccer au sein de la Fédération Malgache de Football, Cyrille Reboza, qui ne peut trouver meilleure préparation en vue du championnat d'Afrique dont la phase finale aura lieu au Caire en décembre.

C'est à croire que le pouvoir est en train de changer de main car dans l'autre demi-finale, Brickaville s'est aussi offert la peau des Morondaviens pourtant composés d'internationaux tels Tsiliva, Anderson et Pierralit. La partie est allée jusqu'aux prolongations après un score de parité de 1 à 1. Mais bousculés par des joueurs de Brickaville sans complexe, Tsiliva et ses camarades ont échoué par 1 à 2.

Le festival Moudjangaya M'chimé de beach soccer a rendu un verdict logique avec la victoire finale des Tamataviens qui étaient presque une équipe nationale bis avec Ymelda, Del, Dada et le portier Chrétien auxquels on ajoute les deux Réunionnais Christian et Landry Hoareau.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.