A l'heure où les églises sont sollicitées et se penchent sur des solutions au bras de fer politique actuel, les relations entre l'Eglise et l'Etat sont au cœur des attentions lors de trois journées sociales initiées par le Centre social Arrupe à Faravohitra, la structure qui assure la coordination de l'Apostolat social et écologique de la Compagnie de Jésus à Madagascar.

Des journées sociales se tiendront au Centre social Arrupe (CSA) à Faravohitra (enceinte ECAR Faravohitra) du 17 au 19 mai prochain. Trois jours au cours desquels, le thème des relations Eglise-Etat sera débattu et abordé sous diverses formes, entre autres, à travers des conférences, conférences-débats, ateliers et expositions. « Les valeurs promues par l'Eglise sont-elles applicables à la gestion de l'Etat » ?

A cette question, les participants essaieront d'apporter des éléments de réponse au terme de ces journées sociales. Ainsi, le 17 mai 2018, après la messe d'ouverture et la conférence sur les « Caractéristiques de l'Apostolat social et écologique », la première conférence-débat rappellera l'historique de cette relation entre l'Eglise et l'Etat.

Celle du lendemain matin, 18 mai, autour du thème « Eglise-Etat, garants de la crédibilité des élections », a de fortes chances de susciter l'intérêt du public. Le même jour, dans l'après-midi, se tiendra par ailleurs un débat sur l'existence ou non d'un « candidat fiable » pouvant émerger de l'église.

On notera également le lancement le 18 mai dans le cadre de la tenue de ces journées sociales, de la revue scientifique du Centre Social Arrupe « Ilontsaina », et la projection des films « Gisa mainty » 1 et 2, respectivement les 17 mai à 17 h et le 18 mai à 14 h.

Dans le contexte politique actuel particulièrement délétère, ces sujets autour de la relation Eglise-Etat et la citoyenneté, sont plus que jamais d'actualité. Rappelons que le CSA est une œuvre de la Compagnie de Jésus à Madagascar, sous la coordination de l'Apostolat social et écologique.