Madagascar: Diego Milomay - Mampitroatsy et Herone Mortage sacrés

« Nous sommes satisfaits de l'engouement des participants et de l'écho de la course » a indiqué la présidente de la fédération malgache d'athlétisme, Norolalao Ramanantsoa.

Au relais inter-établissement, l'école privée Avotra Lazaret s'est imposée dans l'épreuve du 5 km en 17mn 12s. Les coureurs de l'école Notre Dame finissent deuxième et le Lycée Mixte termine à la troisième place. 13 équipes ont partagé leurs joutes dans cette course.

Dans les hostilités féminines, le sacre est revenu à Arrone Herone Mortage. Evoluant à domicile, la Nordiste a survolé la course en distançant ses adversaires. Elle a terminé la distante de 10 km en 44mn 53s devant Arissa Razanatiana avec un temps de 57 mn 39 s et Denise finit en 1h 16mn15s.

Quatre évènements en un. 470 participants se sont afflués dans les rues et artères de la ville d'Antsiranana pour participer aux quatre courses, à savoir le « rodobe femmes » sur 3 km, 10 km sur route open et handirun, 5 km pour les cadets et le relais inter-établissements scolaires sur 5 km, samedi.

