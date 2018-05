Sidiki Kaba a souligné que le Sénégal est toujours disposé à recevoir les personnalités libyennes pour de nouvelles discussions à Dakar, à la date qu'ils conviendront, « afin de parachever l'accord historique du 13 mai 2018. Le Sénégal ne ménagera aucun effort pour accompagner les efforts de l'Ua et des Nations Unies pour une paix solide et durable en Libye ».

Nous avons tous hâte de voir le grand retour de la Libye stable sur la scène africaine et internationale et dans le concert les Nations », a ajouté le chef de la diplomatie sénégalaise.

La demande a été faite également pour la mise en place d'une commission nationale de réconciliation inclusive et la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion et l'octroi d'une liberté totale a tous ceux qui font l'objet de restrictions qui entravent leur liberté et leur activité politique.

Dans un communique conjoint adopté en présence du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, du ministre des Affaire étrangère, Sidiki Kaba, et du président de la Fondation Brazzaville, Jean-Yves Olliviers, les personnalités libyennes ont appelé à préserver l'indépendance, la souveraineté, l'unité et la stabilité de la Libye.

