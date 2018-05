Madagascar: ADR et Christina - Plaintes réciproques après une bagarre dans un bar

Si Ramtane Lamamra de l'Union africaine, Abdoulay Bathily des nations Unies et Koen Vervaeke de l'Union… Plus »

Les deux parties n'ont pas manqué de justifier leurs causes sur facebook et cela a généré un buzz sur la grande toile. Auprès de la police, nous avons appris qu'elles se sont portées plaintes sur cette affaire. Petite bataille et grand buzz...

On peut dire que les deux sont des personnalités connues dans le monde culturel. Vendredi dernier, dans un lounge-bar de la capitale, elles se sont bagarrées. La première accuse l'artiste d'avoir volé son sac à main. La seconde affirme n'avoir rien vu. Et une bagarre s'ensuivra.

