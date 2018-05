Il a aussi insisté sur une bonne formation des forces de sécurité et de défense pour une réussite du projet, car étant chargés de contrôler les documents de transport », a déclaré le Général Maïssa Niang, cité par le communiqué. L'implication de la gendarmerie dans ce projet est cruciale car les pandores assurent la sécurité sur plus de 80% du territoire national.

Suite aux explications sur les tenants et les aboutissants et les changements majeurs qu'il va entraîner dans le milieu du transport terrestre sénégalais, L'État-major de la gendarmerie, selon un communiqué qui nous est parvenu, a montré son ferme engagement à contribuer à la réussite de ce projet.

Dans un souci de modernisation de l'administration des transports routiers, l'État du Sénégal a mis en œuvre un projet de numérisation et de sécurisation des titres de transport avec comme objectif d'avoir une meilleure gestion de l'identité des possesseurs de permis de conduire et un enregistrement rigoureux des véhicules en circulation.

Pour une mise en œuvre optimale du projet de dématérialisation et de sécurisation des titres de transport et de changement des plaques d'immatriculation des véhicules, le gendarmerie nationale a décidé de s'impliquer.

