Madagascar: Face à l'insécurité - Un salon inédit sur les technologies et services de sécurité

La vidéosurveillance fait partie des solutions adoptées par nombre d'entreprises et de particuliers.

Face à la situation d'insécurité grandissante à Madagascar, en zone urbaine comme en milieu rural, les innovations technologiques se mettent au service de la sécurité, en réponse à une demande sans cesse croissante.

C'est une première : un salon spécialement dédié aux technologies, matériels et services de sécurité, qui se tiendra au mois de juillet 2018. L'initiative est née du constat unanimement partagé sur la situation d'insécurité dans laquelle évolue Madagascar, ces dernières années.

Causant un sentiment de crainte permanente au sein de la population et freinant les initiatives d'entreprendre, l'insécurité constitue un réel blocage à la croissance et au développement. Des solutions de sécurité à travers les innovations technologiques commencent à se développer.

Nombre d'entre elles sont proposées à Madagascar et intéressent aussi bien les particuliers que les entreprises. ID ALL COM, initiateur du salon en partenariat avec Madajeune, propose de les réunir sur une même plateforme.

Protection des personnes et des biens. Les 13 et 14 juillet prochains, ce « Salon des produits et solutions de sécurité » qui se tiendra au Palais des Sports, permettra aux entreprises proposant des solutions, équipements et services en matière de sécurité, de les faire connaître aux futurs visiteurs du salon, lequel prévoit une exposition mettant en avant les solutions de sécurité visant la protection des personnes, des biens, et des systèmes d'informations face à tout danger, menaces ou risques éventuels.

Des démonstrations et des conférences à thème sont également prévues de se tenir dans le cadre du salon. Les problématiques de l'insécurité et les propositions de solutions seront alors évoquées par des professionnels.

Le salon, destiné aux entreprises et aux particuliers, sera davantage orienté vers la sécurité privée et réunira des professionnels, spécialisés dans divers domaines relevant de la sécurité : gardiennage, vidéo surveillance et systèmes d'alarme, contrôle d'accès, sécurité informatique, domotique, géolocalisation, matériels et accessoires de sécurité, etc.