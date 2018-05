Madagascar: Airtel Madagascar - Des tables bancs à l'EPP Antarandolo-Fianarantsoa

Si Ramtane Lamamra de l'Union africaine, Abdoulay Bathily des nations Unies et Koen Vervaeke de l'Union… Plus »

« Ce geste de solidarité vise à promouvoir l'éducation pour tous. Les bases d'une bonne éducation s'acquièrent dès les plus jeunes âges, et nous voulons à travers ce don, mettre à la disposition de ces jeunes les outils nécessaires et indispensables à leur réussite. Ils pourront donc s'asseoir confortablement et travailler dans de bonnes conditions » a déclaré à cette occasion, Philippe Ramarosoa, directeur régional d'Airtel Madagascar à Fianarantsoa.

