Madagascar: Basket-ball - Victoire de Faralahy et de l'ASCB !

Dès l'entame de cette finale qui s'est tenue au nouveau gymnase, on a senti que les protégés de Jeannot Ravonimbola allaient gagner devant les militaires car après le départ d'Elly chez les gendarmes, les Majungais ont resserré les coudes en sortant leur relève et le résultat est là, une victoire qui ne souffre d'aucune discussion et un Faralahy sacré meilleur marqueur avec 122 points. C'est énorme sinon c'est le fruit de son passage dans l'équipe nationale du 3 x 3 classée troisième au championnat d'Afrique.

