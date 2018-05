Algérie: Le complexe Sider El Hadjar réanimé "grâce au financement de l'Etat"

Il a également visité l'entreprise Ferrovial de construction matériels et équipements ferroviaires, l'entreprise CITAL d'assemblage de rames de tramways, une papèterie, une unité de production de médicaments et une usine de produits électroménagers.

M. Yousfi a indiqué que "depuis le début du mois en cours, le complexe a exporté pour 34 millions dollars et exportera dans les deux prochain mois pour 30 millions dollars pour atteindre à la fin de l'année en cours 120 millions dollars d'exportation en produis ferreux et d'acier".

Invitant les travailleurs à transformer le complexe d'El Hadjar en "leader" de la sidérurgie en Algérie, le ministre a exprimé sa confiance dans la capacité des cadres et des travailleurs à relever le défi et être à la hauteur des attentes.

"Dans les quatre prochaines années, le complexe arrivera à couvrir les besoins du pays en produits ferreux et acier", a affirmé le ministre qui a indiqué qu'il sera procédé "prochainement" à l'inauguration du plus grand complexe sidérurgique en Algérie et en Afrique soumettant ainsi que le complexe d'El Hadjar à une nouvelle concurrence.

Le ministre a exhorté les cadres et travailleurs du complexe à relever les défis pour rembourser dans les délais les crédits accordés par l'Etat notamment par "la réduction des dépenses" en relevant que les salaires font partie des coûts de production qui doivent être maîtrisés surtout que le complexe n'est pas seul sur le terrain et fait face une "féroce" concurrence.

Relevant que les installations du complexe "très anciennes" nécessitent d'être "renouvelées", M. Yousfi a noté que l'Etat y a engagé "des investissements pour améliorer la qualité des produits et en élargir la gamme à des produits utilisés en construction jusque-là importés" ainsi que "pour réaliser des unités de protection du complexe dont les deux unités des gaz et de production d'électricité".

