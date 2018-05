Algérie: Décès de Sonia - Le monde du théâtre, endeuillé, salue les qualités exceptionnelles de l'artiste

Des écrivains comme Arezki Metref, Samir Toumi, Mohamed Sari ou encore les universitaires Djamel Eddine Merdaci et Ahmed Meliani ont rendu hommage, sur leurs pages Facebook, à la grande dame de la culture algérienne et à son parcours militant.

Dans un message de condoléances, le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi regrette une artiste qui a voué sa vie à l'art et à la création au service de la culture tout en saluant le "profond engagement" de Sonia pour la culture et les droits de la femme.

Le directeur du Théâtre national algérien (TNA), Mohamed Yahiaoui, garde le souvenir d'une dame "extraordinaire tant sur le plan humain qu'artistique", "rigoureuse" dans son travail et "aimée de tous" et du public en particulier, dira-t-il

Abdelhalim Benmâarouf ancien directeur artistique du Théâtre régional d'Annaba et collaborateur de la défunte estime, pour sa part, que "l'Algérie perd une dame de théâtre à la vision artistique futuriste" qui respectait la liberté des comédiens qui le lui témoignaient respect professionnel et affection en retour.

Comédien et metteur en scène qui a plusieurs fois partagé la scène et l'écran avec Sonia dans des pièces comme "Hadrya Wal Hawees" et "Sans titre", dernière pièce jouée et mise en scène par la défunte, Mustapha Ayad s'est dit "profondément attristé" par la perte d'un compagnon de route qui a voué sa vie au quatrième art et à la culture algérienne.

