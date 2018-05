Le Chef de l'Etat, Macky Sall, a pris part, avant-hier, à Freetown, à la cérémonie d'investiture du président sierra-léonais, Julius Mada Bio. Macky Sall en a profité pour annoncer le renforcement des relations bilatérales avec la Sierra Léone.

Le président de la République, Macky Sall, a pris part, avant-hier, à l'investiture du président élu sierra léonais, Julius Mada Bio. L'investiture s'est déroulée au National stadium de Freetown, en présence de plusieurs autres chefs d'Etat dont le libérien Georges Weah, le togolais Faure Gnassingbé Eyadema et le vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan.

Le Président Macky Sall a eu droit à un accueil chaleureux à Freetown. Julius Mada Bio a réservé sa première sortie au Sénégal le 10 avril dernier. Il s'est aussi rendu chez Macky Sall à deux reprises avant son élection. « C'est donc un honneur, souligne le chef de l'Etat, de venir prendre part à cette investiture ».

Le Sénégal et la Sierra Léone partagent plusieurs réalités. On retrouve, plus ou moins, les mêmes peuples dans les deux pays qui appartiennent tous à la Cedeao et Dakar est à une heure de vol de Freetown.

Nous sommes voisins en réalité. Nous avons beaucoup à apporter et à recevoir les uns des autres, a dit le Président Macky Sall qui a promis de renforcer les relations bilatérales avec le Sierra Léone.

La Sierra Léone a connu quelques heures sombres de son histoire politique. Le pays est dans une transition démocratique. Julius Mada Bio a remplacé, à la tête du Sierra Léone, Ernest Bai Koroma, élu à la suite d'élections libres, démocratiques et transparentes. D'ailleurs, le Président Sall a rendu un vibrant hommage à Ernest Bai Koroma pour avoir organisé des élections libres, démocratiques et transparentes et d'avoir bien assuré la passation du pouvoir.

Julius Maada Bio, candidat du principal parti de l'opposition en Sierra Leone, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, retrouvant ainsi le pouvoir, 22 ans après l'avoir brièvement exercé, suite à un coup d'État.

C'est un ancien militaire de 53 ans. Il a remporté les élections au second tour du scrutin qui a eu lieu le 31 mars avec 51,81% des voix, contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara.

Il avait renversé la junte du capitaine Valentine Strasser (1992-1996), dont il était le numéro deux. Bio avait finalement rendu le pouvoir au président civil élu, Ahmad Tejan Kabbah, en 1996.