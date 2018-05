Madagascar: Nécessité d'une reprise des discussions

Si Ramtane Lamamra de l'Union africaine, Abdoulay Bathily des nations Unies et Koen Vervaeke de l'Union… Plus »

L'opinion quant à elle, est partagée. Elle ne veut plus d'un système politique sclérosée et gangrénée par la corruption, mais elle commence à trouver que la crise dure trop longtemps.

On parle d'un accord sur un gouvernement de consensus, mais les positions n'ont pas changé en ce qui concerne le départ ou non du chef de l'Etat.

Les médiateurs internationaux sont partis, mais ils n'ont pas réussi à influer sur le cours des événements. Le FFKM n'a pas su infléchir la position des acteurs politiques malgaches. Il a démenti être à l'origine du plan de sortie de crise qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. La situation n'a donc pas évolué et on est donc revenu au schéma esquissé par le mouvement des députés du changement.

