Sénégal: Présidentielle 2019 - Une campagne d'animation et de mobilisation lancée à Fatick

Le coordonnateur départemental de l'Alliance pour la République (Apr) de Fatick, a annoncé, samedi dernier, à Fimela, le lancement d'activités d'animation et de mobilisation du parti en direction de la présidentielle de 2019.

Mbagnick Ndiaye, ministre de l'Intégration africaine, a procédé, samedi dernier, au lancement d'une campagne d'animation et de mobilisation en direction de la présidentielle de février 2019, dans le département de Fatick. C'était lors d'un meeting initié par les chauffeurs de Fimela unis derrière leur maire et conseiller économique, social et environnemental, Karim Faye.

Mbagnick Ndiaye a félicité et encouragé les chauffeurs de Fimela derrière leur maire pour cette initiative grâce à laquelle, a-t-il indiqué, « l'animation politique du département de Fatick est entamée». Il a saisi l'occasion pour remercier l'ensemble des autorités politiques de la coalition locale de «Benno Bokk Yaakar».

Mbagnick Ndiaye a aussi invité les responsables locaux de l'Apr à l'unité pour le bonheur du parti dans l'arrondissement de Fimela. « Nous lançons un appel de manière fraternelle et solennelle à l'ensemble des responsables du département de Fatick pour permettre à Macky Sall, digne fils de notre région et du Sénégal, d'avoir un second mandat et avec un score de plus de 80% .

Le Président Macky Sall qui a beaucoup fait pour la région et pour le Sénégal, mérite que nous lui apportions un soutien indéfectible et lui montrions que le Sine est debout », a dit Mbagnick Ndiaye.

Dans cette dynamique unitaire, Mbagnick Ndiaye a invité le maire Karim Faye à fédérer tout le monde dont la jeune responsable apériste, Marème Babou autour du seul objectif qui vaille, la réélection, au premier tour, du Président Macky Sall, en février 2019.

Karim Sène a, de son côté, manifesté toute sa joie pour cette marque de considération et de confiance des chauffeurs qui assurent les différentes dessertes depuis Fimela vers d'autres destinations comme Ndangane, Ndiosmone, Samba Dia Palmarin, entre autres.

Auparavant, le président du regroupement des chauffeurs de Fimela, Babacar Thiam, avait souhaité la bienvenue aux responsables politiques ainsi qu'à toutes les populations présentes à leur invitation. Il a ainsi réitéré l'engagement de ses collègues derrière le maire Karim Sène pour la réélection du Président Macky Sall.

Le député Khady Ndiaye, le Dr Ousmane Niane, coordonnateur des cadres de l'Apr de l'arrondissement et le représentant des jeunes ont exprimé leur volonté et leur engagement à travailler ensemble derrière Karim Séne.

La prochaine rencontre d'animation politique aura lieu à la fin du mois de juin à Loul Sésséne avec le maire Sidya Diouf qui a exprimé le désir d'organiser une vaste mobilisation.