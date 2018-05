Algérie: Benmessaoud - Les établissements hôteliers doivent pratiquer des prix raisonnables

Mostaganem — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a déclaré, dimanche à Mostaganem, que les établissements hôteliers publics et privés doivent pratiquer des prix raisonnables à la portée des Algériens.

Lors de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que les prix dans les hôtels doivent obéir à l'offre et la demande, évoquant la possibilité de réduire les prix à un niveau précis en prenant en considération les coûts d'investissement.

Abdelkader Benmessaoud a, toutefois, fait observer que les prix actuels ne sont pas élevés par rapport à d'autres pays, sauf que les établissements hôteliers, publics surtout, doivent améliorer la méthode de gestion et promouvoir les prestations.

Par ailleurs, il a souligné que son département ministériel œuvre à relancer le secteur à travers la simplification des procédures d'accompagnement des investisseurs, à développer le tourisme intérieur et à promouvoir la destination Algérie.

Le ministère œuvre cette année à évaluer le schéma directeur du tourisme à travers la tenue de séances régionales et nationales permettant à tous les acteurs de mettre à jour les objectifs de la stratégie du secteur en tant qu'élément fort de l'économie nationale, a encore fait savoir Abdelkader Benmessaoud.

D'autre part, le ministre a exhorté la fondation "Djanatu El Arif" relevant de la zaouia Alaouiya de Oued El Hadaik (commune de Sayada) à valoriser le patrimoine matériel et immatériel algérien en tant que source de rayonnement national et international ayant une grande aura dans le monde et en Afrique.

"Les zaouias doivent être des musées ouverts pour les citoyens et étrangers et doivent participer à la promotion de la destination touristique Algérie", a-t-il déclaré, saluant les efforts déployés par la zaouia Alaouiya en matière de numérisation des manuscrits et de préservation du patrimoine matériel.

Le ministre a inspecté le projet d'extension du complexe touristique "El Mountazah" de Sablettes (ouest de Mostaganem) pour une capacité d'accueil de 350 lits et le village touristique "Zina Beach" dans la commune Chaibia (est de Mostaganem) d'une capacité de 1.500 lits.

Ces deux établissements touristiques seront réceptionnés avant la prochaine saison estivale pour s'ajouter à 35 autres activant actuellement au niveau de la wilaya de Mostaganem pour une capacité d'accueil globale de 4.820 lits et 44 camps de vacances d'une capacité de 18.000 lits, a-t-on indiqué.

Abdelkader Benmessaoud a été également assisté, lors de sa visite dans la wilaya, à la signature de deux conventions de coopération entre la direction du tourisme et de l'artisanat, la direction de la culture et celle de l'enseignement et de la formation professionnels visant à promouvoir le tourisme culturel et à former des jeunes en métiers de tourisme et d'hôtellerie.

Le ministre a aussi inauguré trois établissements hôteliers, un parc aquatique et un centre sportif.