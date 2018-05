Algérie: Benghabrit - Le système éducatif œuvre à la concrétisation d'une école de qualité

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a déclaré, dimanche à Mostaganem,… Plus »

Après avoir rappelé le rôle des directeurs et des inspecteurs, la ministre a insisté sur la confiance mutuelle qu'elle trouve nécessaire pour réaliser l'école de qualité, indiquant que le ministère de l'Education nationale tend à promouvoir la place de l'inspecteur et du directeur en relevant le classement de ces deux corps.

Nouria Benghabrit a ajouté que "l'objectif principal dont nous œuvrons à réaliser ensemble reste le progrès et hisser l'école algérienne pour préparer les générations montantes à relever les défis de la concurrence, de la mondialisation et des nouvelles technologies, déclarant que le progrès ne repose pas seulement sur la quantité mais aussi la qualité.

Lors d'une rencontre avec des inspecteurs et directeurs d'établissements scolaires tenue au siège de la wilaya, la ministre a souligné que le système éducatif a relevé le défi de la quantité à la faveur des grands investissements de l'Etat et reste aujourd'hui celui de la qualité, insistant sur le rôle des acteurs du secteur de l'éducation à réaliser une école de qualité.

