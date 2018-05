Madagascar: 'Zay - Du succès en dépit des incidents techniques

Nostalgie, appréciation et surtout assurance ont attendu le grand public à la rencontre de 'Zay. Malgré un incident technique considérable, l'ambiance démarre en trombe une heure trente plus tard.

Quand la passion met à l'épreuve la patience, il est hors de question de décrocher! Ce n'est certainement pas les fans de 'Zay qui diront le contraire.

Et non, car hier, sous le soleil du dimanche, du côté du Palais des sports, tout est fin prêt pour le grand show de 'Zay. Comme prévu à 15h 22, le compte à rebours commence, l'euphorie commence alors à gagner la grande salle, l'adrénaline monte d'un cran et soudain, plus rien !

Incident technique. Des fumées se mélangent aux fumigènes, et l'incident technique plombe la sonorisation. Plus de peur que de mal diront certains, car un boitier a pris feu sans engendrer des dégâts majeurs.

Néanmoins, il a fallu 1h30 pour l'équipe technique de résoudre le problème, tandis que le public, tout comme le groupe, prennent leur mal en patience.

Voyant les bons côtés des choses, Malala et ses compères se mettent sur le même diapason que son public pour entonner de « oh oh oh » et « eh eh eh » ... Après de longues minutes, Malala descend dans le public pour prendre des selfies pour le plus grand bonheur des inconditionnels.

Grand show. A 17 h, le show commence finalement et comme par enchantement, tout le monde a vite oublié l'incident. Résonnent les premières notes de « Tsy hadinoinay » et les cris de joie reprennent de plus bel.

S'ensuivent « Ataovy izay mety » et « Ampy ahy », ces incontournables qui ont fait les heures du groupe tout au long de ces 22 ans. Toujours sur le chemin de la nostalgie, un peu de « Tiako ianao » entonné en chœur et « Aza sakanana » fait chavirer ces inconditionnels. Cependant, C'est le morceau dédié à « Nantenaina » qui fait toujours le même effet.

Une forte émotion gagne pour la énième fois les spectateurs. Un mélange de mélancolie, mais aussi un soupçon de cette étincelle des débuts du groupe. Chaque spectateur retrouve encore toutes ces petites choses comme la complicité des stars qui font des spectacles de 'Zay des inédits.

Respect. Force est de constater que le groupe 'Zay fait incontestablement partie de ces artistes qui ont gagné le respect du public. Ces derniers ont démontré que dans les bons, comme dans les mauvais moments, la communion entre lui et le groupe reste inébranlable.