Madagascar: Mois de l'enfance - Deux concours en un pour les mamans et les enfants

Dans le cadre de la célébration du mois de l'enfance, deux concours viennent d'être lancés et ouverts aux jeunes mamans et aux enfants.

D'une part, le concours « ambassadrice en santé » destiné aux jeunes mamans de 25 à 30 ans des six chefs lieux de province, et d'autre part, le concours « Ankizy modely » pour les enfants de huit ans à Antananarivo.

Si les jeunes mères qui seront appelées à devenir des ambassadrices en santé seront jugées principalement sur leur culture générale, notamment leur connaissance du système de santé, et des programmes en santé, ainsi que sur leur aisance à parler en public, les enfants, eux, devront avoir impérativement huit ans (nés en 2010), être en bonne santé, et ayant une culture générale, notamment en savoir être et savoir-vivre.

L'objectif de ce concours est alors de mettre en avant des enfants modèles dans ces domaines du savoir, savoir-être et savoir-vivre.

Pour ces deux concours, les inscriptions sont déjà ouvertes : à la Direction Régionale de la Santé (DRS) Analamanga, à Nanisana, pour la région Analamanga, jusqu'au 25 mai 2018, pour les jeunes mamans (celles issues des autres chefs lieux de province peuvent s'inscrire auprès de leurs DRS respectives) et au siège de la TV Record à Anosizato jusqu'au 25 mai 2018, pour les enfants.

Les gagnants seront au nombre de six pour les « Ambassadrices en santé » et de trois pour les enfants « Ankizy modely ». Ces concours entrent dans le cadre du Festival mère et enfant qui se tiendra le mois prochain.