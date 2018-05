Madagascar: Amoron'i Mania - Un site de migration à Maroanakomby Mandrosonoro

Si Ramtane Lamamra de l'Union africaine, Abdoulay Bathily des nations Unies et Koen Vervaeke de l'Union… Plus »

A noter que depuis quelques années, la BAD (Banque Africaine de Développement) est très présente dans l'Amoron'i Mania à travers divers projets et programmes de développement du monde rurale et en particulier, dans la création d'emplois pour les jeunes ruraux déscolarisés. Nous en reparlerons.

Malgré les contraintes auxquelles ils doivent faire face, les paysans de la région Amoron'i Mania continuent les actions pour le développement, et bénéficient de l'appui des partenaires techniques et financiers.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.