Dotée d'un fonds de 30 milliards de FCfa destinés aux femmes et jeunes porteurs de projet, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et jeunes-Der, entre, le 15 mai prochain, dans sa phase active. L'annonce du démarrage et les critères d'attribution ont été faits à la réunion d'un comité départemental de développement (Cdd) tenue le mercredi 09 mai. La rencontre a été présidée par le préfet de Dakar, Alioune Badara Sambe.

Devant un public visiblement intéressé et plus d'une vingtaine de personnalités publiques, Alioune Badara Sambe a tenu à lever, d'emblée, toute équivoque sur ce fonds de la Der. « Ce fonds, doté d'un budget initial de 30 milliards de FCfa par an, n'est destiné à aucune obédience politique ! ».

En effet, la Der pilotée par son délégué général, Pape Amadou Sarr, met en avant le fait d'être Sénégalais porteur de projet viable et d'être âgé entre 18 et 40 ans pour les hommes, mais sans limite d'âge pour les femmes, comme critères d'éligibilité pour avoir accès à ses financements.

Pape Amadou Sarr, le pilote de cette initiative du Président Macky Sall, est revenu, en détail, sur les raisons et les modalités du financement des projets ciblés par la Der.

La Der compte impulser et renforcer des politiques ou stratégies publiques relatives au développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, sur toute l'étendue du territoire national, a indiqué M. Sarr.

Elle entend, selon lui, mettre en place une plateforme d'échanges et de partenariat avec les potentiels porteurs de projets en relation avec les ministères concernés, afin de créer des emplois, lutter contre le chômage, le sous-emploi, la pauvreté et la précarité.

Ainsi, dans son rôle, la Der compte appuyer l'élaboration des dossiers de projets initiés par les cibles, mettre en œuvre des procédures simplifiées de financement des projets avec une plateforme digitale, en relation avec des organismes publics et privés, et même promouvoir le développement solidaire et participatif de l'entrepreneuriat formel.

Avec un suivi de proximité du portefeuille des projets financés, la Der cible 5 secteurs prioritaires dont un accent particulier pour les projets innovants : agriculture, pêche et élevage, artisanat, Tic, innovation et services, transports, tourisme et industries culturelles, entre autres.