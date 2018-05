Mali: 36 milliards de FCFA seront injectés dans la subvention des intrants agricoles pour la campagne 2018-2019

En réponse aux différentes préoccupations évoquées, Dr Nango Dembélé a déclaré : «mettre suffisamment d'engrais subventionnés et de bonne qualité à la disposition des agriculteurs, est ma préoccupation principale et celle du président de la République».

Dans le plan de campagne 2018-2019, plus de 48 milliards FCFA étaient prévus, mais au finish, ce sont 36 milliards FCFA qui seront injectés dans les subventions des intrants agricoles afin de permettre aux paysans d'accéder aux engrais de qualité et à moindre coût. Toutes les mesures sont prises pour que la fourniture des engrais se fasse dans les conditions les meilleurs.

Selon le ministre de l'Agriculture, environ 6,50 millions d'hectares sont exploités au Mali, soit un peu plus de 15% de la superficie totale cultivable au Mali. Les exploitations familiales occupent l'essentiel de ces superficies et le reste est occupé par d'autres exploitants dont des opérateurs économiques.

Sur un budget de 48 milliards de FCFA dans le plan de campagne 2018-2019, 36 milliards de FCFA seront injectés dans la subvention d'intrants. L'information a été donnée par le ministre de l'Agriculture, Dr. Nango Dembélé, qui intervenait lors la séance plénière de l'Assemblée nationale du 10 mai dernier. Et ce, pour répondre aux questions relatives à des subventions agricoles et de l'insécurité alimentaire dira le ministre de l'agriculture.

