Mali: Salon des banques - Divers produits et services financiers proposés à la clientèle

Elles étaient toutes présentes. Aucunes d'entres elles ne pouvaient rater une belle opportunité de séduire la clientèle. 13 banques et 3 établissements financiers du pays et GIM UEMOA avaient leur stand au Salon de l'exposition organisé dans le cadre de la Journée des banques 2018. Ils ont proposé divers produits et services financiers.

Pour le Directeur général de la BDM-SA, Bréhima Amadou Haïdara « Cette Journée donne l'occasion de faire connaitre davantage la banque, d'être en contact direct avec la clientèle, donc j'invite les clients, principalement ceux de la BDM-SA à venir visiter notre stand. Aujourd'hui nous leur proposons des produits en droite ligne avec la modernité : la banque digitale, la banque de l'avenir.

Nous avons développés énormément de produits dans ce sens pour booster les transactions financières. Ainsi, à partir de son salon, de sa chambre à coucher, on peut mener des opérations bancaires. Aujourd'hui on n'a plus besoin de se rendre physiquement à la banque pour faire certaines opérations.

Aujourd'hui, nous accompagnons les jeunes qui ont des projets porteurs. Mais il y a beaucoup de projets qui ne sont pas bien ficelés, sinon ceux qui sont biens ficelés n'ont aucun problème pour être financer par la BDM-SA. Les banques ont aujourd'hui une orientation PME-PMI.

La BDM a cherché des financements importants auprès ce certains bailleurs de fonds pour assurer le financement de l'économie malienne et les PME-PMI sont au cœur de ce dispositif. Nous leur accordons beaucoup d'importance. Depuis mon arrivé à la BDM-SA, nous avons financé beaucoup de projets des jeunes ».

Pour cette édition de la Journée des banques, la BDM-SA a proposé deux produits phares : Cauris Web et BDM KUNKAN.

Quant au Directeur commercial adjoint de la BMS-SA, Fouseyni Sidibé, il a souligné que « le problème de la cybercriminalité, comme l'a affirmé dans son discours d'ouverture la présidente de l'APBEF, est aujourd'hui une réalité du quotidien des banques.

Pour y faire, face, les banques ont été amenées à investir des centaines de millions de FCFA pour se mettre à l'abri des hackers. Aujourd'hui on a l'obligation de se prémunir contre cette pratique. La BMS est préparée pour y faire face ».

Premier réseau bancaire du Mali avec 73 agences dont 45 à Bamako, 4 à l'extérieur et bénéficiant de l'important réseau du Groupe Attijariwafa Banak, la BIM-SA dont l'administrateur directeur général est Mohamed El Ghazi est dotée d'un capitale de plus de 10 milliards de FCFA.

Mohamed El Ghazi et certains de ses collaborateurs ont réservé un accueil chaleureux aux officiels dans leur stand. L'honneur fut à la responsable communication et relations publiques, Mme Koné Aïssata D. Ba de procéder à la présentation de la banque qui fait aujourd'hui parti des premières banques en terme de performances

« Aujourd'hui la banque propose une gamme variée de produits et services dont des cartes bancaires, le SMS banking, le crédit immobilier, le prêt épargne logement et pèlerinage.

Nous sommes là pour la prise en charge des préoccupations des clients, la satisfaction de leurs besoins. Nous sommes et nous demeurons un acteur important de la bancarisation qui demeure insuffisant au Mali» a déclaré Mme Koné.

Au stand de la BOA Mali, sa Directrice animation commerciale et marketing, Maïmouna Kanouté, a mis en vedette son produit ika mobili. « Nous sommes première sinon la seule banque qui propose ce produit bail d'acquisition de véhicule.

C'est un crédit à location d'achat. Le client paye le loyer de la voiture et au bout du compte, il peut l'acheter avec un prix forfaitaire. Nous travaillons sur ce produit avec les concessionnaires de la place » a-t-elle expliqué.

Autre acteur important de la place, le Directeur général de la BNDA, Souleymane Waïgala affirme que «la BNDA suit bien l'évolution des systèmes de sécurité bancaire.

Elle a fait évoluer son système vers le SAB AT depuis 2016. Ce qui fait qu'on est à la dernière version d'un système international très sécurisé. Vous pouvez avoir confiance au système d'information et de sécurité de la BNDA les yeux fermés ».

Quant à la directrice commerciale et marketing de la BNDA ,elle soutient que sa banque fournit beaucoup d'efforts pour accompagner les jeunes porteurs de projets. Pour elle, la BNDA accompagne sans problème les jeunes qui proposent des projets fiables et bancables notamment les petites et moyennes entreprises agricoles (PMEA).