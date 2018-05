Afrique: Les Etats invités à renoncer à une partie de leur souveraineté pour la ZLECA

Pour lui, les pays africains doivent ratifier dans les meilleurs délais cet accord et ces protocoles afin d’accélérer leur entrée en vigueur du moment qu’avec la ZLECA, l’Afrique est en train de poser les jalons historiques dans sa marche vers le progrès économique et social de ses populations. « Sa marginalisation actuelle dans le commerce mondial avec un poids de 2% touche à sa fin », s’est-il réjoui.

Dans cette dynamique, M. Donald P. Kaberuka, économiste et ancien Président de la Banque africaine de développement (Bad) fait remarque qu’au cours des 30 prochaines années, en raison d'une augmentation de la démographie, l'implication d'un point de vue financier sera une contrainte fiscale sur les dépenses d'éducation, d'infrastructure et de logement. « Nous devons croître de manière durable sans créer de crise financière », a-t-il estimé.

Le vice-président de la Commission de l’Union africaine, M. Thomas Kwesi Quartey, pour sa part, pense qu’il s’agit de profiter d’un marché d’un milliard de consommateurs, passer de 55 économies fragmentées à un marché de trois milliards de PIB par an et trois millions de dollars de consommation.

Il estime qu’avec cette initiative de libre échange, les acteurs doivent imaginer ce que sera l’Afrique en 2030 et 2063 et utiliser tous leurs talents pour un continent productif.

Pour lui, l’Afrique est un continent trop balkanisé sur près de 84 mille kilomètres de frontières avec des obstacles tarifaires et non tarifaires qui limitent les échanges entre les Etats du continent.

Chargé de conduire le processus de négociation de la ZLECA, M. Issoufou juge nécessaire cet engagement en se demandant ainsi ce que représente la perte de la souveraineté nationale devant la perspective heureuse d’un bénéficie global de la création d’une Afrique intégrée, prospère et paisible sur la conduite de ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans le système international tel qu’il est envisagé dans l’agenda 2063 de l’Union africaine

La précision du président nigérien est de taille à partir du moment où la ZLECA est un engagement de l’ensemble des Etats membres de l’Union africaine pour créer un grand marché africain et permettre la libre circulation des biens, des services et des personnes sur le continent avec une suppression totale de toutes les barrières tarifaires.

Copyright © 2018 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.