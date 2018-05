Tunisie: «Nous pourrons y parvenir»

C'est que la sérénité au sein d'un groupe est toujours porteuse de résultats positifs. Tout peut dépendre de cette bonne ambiance souhaitée.

Côté jeu, la Tunisie a démontré lors de ses derniers matches amicaux, particulièrement face à la très respectable équipe du Costa Rica, qu'elle n'a rien à envier aux grandes sélections mondiales. Il est vrai que face à des équipes de grosse carrure comme la Belgique ou l'Angleterre, il sera difficile de jouer le franc jeu comme on l'a fait face au Costa Rica. Mais on peut toujours déjouer les plans de l'adversaire et même le surprendre.

On peut y parvenir surtout grâce à notre riche effectif composé à 80% de joueurs qui évoluent en Europe et qui sont familiarisés avec la pression, la rigueur et l'application. Avant le match face au Costa Rica, j'appréhendais le jeu aérien qui a toujours constitué le point faible de notre football en général et de notre équipe nationale en particulier.

Mais avec la très honorable prestation du gardien Moez Hassène et ses formidables interventions sur les centres et les corners, je peux vous assurer que l'on n'a plus de souci à se faire à ce propos.

Il y a quand même lieu de peaufiner davantage le rendement du flanc droit pour que la cohésion et le parfait équilibre entre les compartiments de jeu soient bel et bien optimaux et qu'aucune faille ne persiste pour être exploitée par nos adversaires lors des épreuves de vérité.

Il faut également être très judicieux au niveau du coaching pendant le remplacement des joueurs pour rectifier le tir quand cela s'impose.

Une fois ces ajustages effectués, tout ira pour le mieux et il n'est jamais exclu de nous retrouver qualifiés au deuxième tour».