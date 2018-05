Sénégal: Hawa Seck, chanteuse - Une nouvelle voix du Yéla

Outre ses activités artistiques, la chanteuse est également passionnée de commerce et envisage de se lancer dans le secteur agricole. Ayant fait des études jusqu'en classe de Terminale, Hawa Seck a suivi une formation en Informatique et en Contrôle qualité. C'est pour dire que la jeune cantatrice pulaar a plusieurs cordes à son arc...

Elle chante en langues pulaar, wolof et se définie ainsi comme une chanteuse africaine. Tout en poursuivant la promotion de son album à travers les médias, Hawa Seck prévoit une tournée nationale dans plusieurs régions du Sénégal, et plus tard Afrique et en Europe.

Et c'est en ce moment que je commençais à chanter lors des campagnes électorales, à l'arrivée des présidents dans ma localité, en Mauritanie les mariages et les baptêmes », explique celle que Youssou Ndour a présenté comme sa cousine, lors d'un concert transmis en direct à la télévision, il y a deux mois à Ndioum. Hawa Seck avait alors saisi cette occasion, devant un nombreux public, pour étaler ses talents vocaux.

« De 2007 à 2010, ma maman s'est mise à m'écrire les textes de chansons traditionnelles, musique des guerriers. C'est sur sa machine qu'elle les saisissait et je les apprenais par chœur. Au fur et à mesure, je parvenais, petit-à-petit, à composer moi-même mes chansons.

Héritière de la lignée des Gawlo du Fouta, sur les deux rives du Fleuve Sénégal, la chanteuse revendique ce riche legs des griottes peules. Déjà dès 2002, et ce jusqu'en 2006, elle chantait l'éloge des gens lors des mariages et baptêmes, en compagnie de sa maman.

