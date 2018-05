Sénégal: Maison «Sphinx» à Yoff - A la découverte des sculptures d'Ousmane Sow

Baptisée «Sphinx», la maison du sculpteur feu Ousmane Sow a été inaugurée, le 5 mai dernier, dans le cadre de la 13ème édition de la Biennale de l'art africain contemporain, Dak'Art.

Dans ce lieu, sis à Yoff, à Dakar, des pièces du sculpteur dont des Noubas, des Masaïs, des Peuls, de grands hommes... sont conservées. A en croire sa veuve, Béatrice Soulé, ce projet est, en quelque sorte, un aboutissement du rêve d'Ousmane Sow.

Située dans le quartier de Yoff et ouverte au public depuis le samedi 5 mai dernier, la maison du sculpteur feu Ousmane Sow, décédé le 1er décembre 2016, attire déjà des visiteurs.

Baptisée «Sphinx», le bâtiment à deux étages accueille des sculptures du défunt académicien qui sont classées dans différentes salles portant différents noms dont Ndary Lo, Julien Jouga, Gerrard Sénac, Boris Dolto etc.

On y retrouve une série de sculptures des Noubas, du nom de cette ethnie du Sud du Soudan, des Zulus de l'Afrique du Sud, des Masaïs qui sont des bergers nomades vivant au Sud du Kenya et des Peulhs représentés en une scène de village.

Dans cette maison où vivait Ousmane Sow, le public découvre également, entre autres objets, ses photos, ses décorations, ses projets non aboutis, une œuvre en bronze de Victor Hugo, une pièce de Toussaint Louverture (homme politique haïtien), une sculpture de Charles de Gaulle.

«Ces œuvres ont une parfaite adéquation entre le sol et la maison. Il y a une espèce de force tellurique qui vient du sol et qui donne un échange entre les sculptures et la maison», a fait savoir Béatrice Soulé, veuve et compagnonne d'Ousmane Sow qui a aussi édité des livres et produit des films sur lui.

LA BATAILLE DE LITTLE BIG HORN PREVUE POUR LE MUSEE DES CIVILISATIONS NOIRES

Dans «Sphinx» qui est, en quelque sorte, un musée d'objets d'Ousmane Sow, on découvre aussi son atelier où il travaillait sur des petites sculptures animées. «C'est un endroit un peu émouvant où on voit les têtes sur lesquelles ils travaillaient, où ils faisaient boucher les yeux», explique la commissaire et scénographe de toutes ses expositions.

Elle laisse entendre que c'était une «passion qu'Ousmane Sow a eue, déjà jeune, de créer des petites sculptures animées. Et, c'est quelque chose qui continuait à le hanter jusqu'à la fin de ces jours car il avait envi de faire un film d'animation avec ses sculptures».

Il faut souligner que la maison «Sphinx» n'accueille pas toutes les sculptures d'Ousmane Sow. Pour cause, dit Béatrice Soulé, «elle n'aurait pas été assez grande pour accueillir la bataille de Little Big Horn parce que là, il y a 35 pièces, 11 chevaux et 24 personnages».

Cette série est prévue pour le Musée des civilisations noires, renseigne-t-elle. «C'était en négociation et, normalement, ça devrait se faire pour qu'elle soit installée en bas dans le musée. Pour le moment, ça fait partie d'un protocole d'accord entre l'Etat et les enfants d'Ousmane. Et, normalement, on installera la bataille là-bas», a déclaré la veuve d'Ousmane Sow.

«OUSMANE AVAIT L'INTENTION DE FAIRE UN MUSEE»

En effet, avoir un lieu où ses pièces pourraient être conservées et exposées était un «rêve» du sculpteur, d'après Béatrice Soulé. «Après l'exposition de Besançon, il y a de cela 3 ans, Ousmane a voulu tout ramener ici parce qu'il avait l'intention de faire un musée justement», a-t-elle dit. Un rêve, disons, concrétisé par Béatrice Soulé et les enfants d'Ousmane Sow.

Ce qui fait que voir la maison «Sphinx» fonctionnelle, c'est plus qu'une «satisfaction» pour Ndéye Sow, sa fille ainée. «C'est la continuité du travail de mon papa, puisque nous avons décidé d'accueillir les sculptures au sein de cette maison.

Il n'y a pas donc de rupture entre le travail qu'il a effectué jusqu'ici et le fait que ses œuvres pourront être vues par bon nombre de Sénégalais et des touristes», a-telle expliqué. Ndéye Sow de poursuivre: «on verra bien, dans le temps, quelles vont être les demandes, les réaménagements, les choses qui pourront se faire autour de ce projet».

Béatrice Soulé et les enfants d'Ousmane Sow souhaitent ainsi que «Sphinx» devienne une des maisons mythiques à travers le monde, comme celles de Daniel Rousseau, de Pierre Loti.

Ancien kinésithérapeute devenu sculpteur, Ousmane Sow a été révélé au grand public par l'exposition du Pont des Arts en 1999 à Paris, avec les statues monumentales de la bataille de Little Big Horn.

Depuis lors, ses pièces sont visibles dans plusieurs villes, sur des sites prestigieux. Il a également été le premier artiste noir à entrer à l'Académie des Beaux-arts, au fauteuil de l'artiste américain Andrew Wyeth.