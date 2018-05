Sénégal: Cheikh Bakhoum, Dg de l'Adie - «Techniquement, il n'y a aucun probléme possible...»

Dans tous les cas, au vu du nombre de signatures élevées à recueillir, au moins 0,8% et au plus 1% du fichier électoral, le numérique occupera une place importante, à son avis, pour permettre au Conseil constitutionnel de faire le comptage dans un délai relativement court.

Le débat technique soulevé sur le système de parrainage, notamment les difficultés informatiques soulignées par le professeur en Informatique, le député Issa Sall, non moins coordonateur du Parti pour l'unité et le rassemblement (Pur), ne s'estompe toujours pas. Interrogé par Sud quotidien, le Directeur général de l'Agence de l'informatique de l'Etat (Adie), Cheikh Bakhoum, donne un avis contraire.

