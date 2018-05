Sénégal: Abdoul Mbaye au sujet du dialogue projeté sur le pétrole et le gaz - «Macky Sall se moque de nous»

Moi, j'ai été sidéré quand j'ai lu ça, parce que c'est faire ce que l'on veut, parce que c'est le président lui-même qui reconnait dans une interview accordée à « Jeune Afrique » que son frère est impliqué dans les trucs qu'on avait fait à Frank Timis. Et on laisse tomber tout ça et l'on n'en informe pas le Conseil des ministres », a lancé le président de l'Act.

La moindre des choses, c'est de parler de ce qui s'est passé au moins à partir de 2012. Mais commencer en 2018, une fois qu'on a tout bouclé au frais de son frère et son associé, ami et patron, Frank Timis, c'est de la rigolade. C'est extraordinaire.

Le président de la formation politique Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) qui était samedi, à Kaolack, sur invitation de Bichara Thiam, son nouvel allié pour la massification de son parti dans la capitale du Saloum, a estimé que « si Macky Sall nous invite aujourd'hui à un débat national autour du pétrole et du gaz, il veut simplement se moquer de nous ».

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.